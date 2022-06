Zecchino d’Oro. Ci saranno due bambine di Ragusa e Scicli

Sul palcoscenico della manifestazione canora per antonomasia riservata alle voci bianche, quest’anno si esibiranno una bambina di Ragusa, Eleonora Busacca, di 6 anni, e una di Scicli, Mariapaola Ciummo, 7 anni. La prima canterà “L’acciuga raffreddata”, mentre la seconda interpreterà “Il panda con le ali”. I testi delle canzoni in gara sono scritti da Enrico Ruggeri, Checco Zalone, Elio e le Storie Tese ed altri ancora. La 65^ edizione dello Zecchino d’Oro andrà in onda a novembre su Rai 1 con la direzione artistica di Carlo Conti. I brani saranno cantati da 17 piccoli interpreti provenienti da 11 diverse regioni d’Italia e sono stati selezionati tra 550 proposte.

