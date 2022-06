Amazon: entro il 2022 assumerà 3mila persone in Italia

Numeri importanti arrivano dal colosso Amazon che in Italia conta già 14 mila dipendenti ai quali se ne aggiugerannno altri 3mila a tempo indeterminato entro l’anno, distribuiti nelle 50 sedi presenti nel territorio nazionale. Il piano Italia prevede per i dipendenti assunti uno retribuzione iniziale di 1.680 euro al mese, l’8% in più rispetto a quella standard fissata dal contratto nazionale per il settore dei trasporti e della logistica. Lorenzo Barbo, responsabile di Amazon Italia Logistica, spiega che con l’apertura del nuovo centro di distribuzione ad Ardea verranno creati 200 posti di lavoro entro tre anni, mentre con la prossima apertura del centro di distribuzione a San Salvo verranno assunte 1.000 persone a tempo indeterminato. In Italia Amazon ha assunto lavoratori provenienti da 100 diverse nazionalità. Più di 1.200 dipendenti hanno meno di 24 anni, l’età media è 34 anni, l’8% dei dipendenti ha più di 50 anni e il più anziano 64. Le nuove opportunità di lavoro sono state pubblicate sul sito dedicato. Amazon supporta oltre 18.000 PMI che vendono i prodotti sulla piattaforma di e-commerce. Sono quindi disponibili ruoli specifici, come Head of Amazon Business – Seller Services, Senior Program Manager Seller Experience e 3P Operations Manager. L’azienda cerca anche lavoratori che si occupano di sviluppo software, marketing, finanza o ricerca sulle tecnologie del futuro.

