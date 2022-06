Riva(Insieme per Santa Croce): “Pronti a votare Iacono alla Presidenza del consiglio”

“Nel clima di rinnovamento che ha caratterizzato la campagna elettorale di Cambia Verso, e dando seguito ad alcune delle nomine assessoriali (non tutte!) formalizzate dal sindaco Peppe Dimartino, offriamo alla nuova maggioranza la nostra disponibilità a votare un presidente del Consiglio comunale che vanti alcuni pre-requisiti: cioè essere donna; essere anagraficamente giovane; e, soprattutto, non aver mai rivestito incarichi istituzionali”. Lo dice in una nota Gaetano Riva, prossimo capogruppo di Insieme per Santa Croce, che ha sostenuto la candidatura di Piero Mandarà alle ultime elezioni comunali. “La compagine uscita vincitrice dalle urne – spiega Riva, anche a nome degli altri consiglieri del gruppo – ha posto continuamente in risalto il concetto del “nuovo”. Su di esso, inteso come approccio alla cosa pubblica, ha imbastito i comizi e la campagna elettorale. Su di esso, in maniera legittima, ha costruito il consenso popolare che ha permesso al nuovo sindaco di conquistare la fascia tricolore. Questo è il momento di mantenere le promesse e dimostrare coraggio. E noi, in una logica di collaborazione, siamo pronti a tendere la mano e sostenere questo impegno: per questo, sin d’ora, ci dichiariamo pronti a votare Roberta Iacono, quarta eletta nella lista di ‘Cambia Verso’, come prossimo presidente del Consiglio comunale. Siamo certi – aggiunge Riva – di ricevere da parte della maggioranza consiliare la dovuta attenzione verso questa proposta di buonsenso. In caso contrario, potremmo ricrederci, e con noi i santacrocesi, rispetto alle promesse avanzate in campagna elettorale”.

