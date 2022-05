Sciclitani tentano furto in abitazione a Modica. Arrestati

Agenti del Commissriato di Modica hanno tratto in arresto in flagranza di reato due sciclitani, responsabili in concorso tra loro di tentato furto aggravato, in quanto avevano forzato il portone di ingresso di una abitazione , introducendosi all’interno. Sono stati sorpresi nell’atto di commettere il furto dalla volante che preallertata dai vicini di casa si era recata immediatamente sul posto per contrastare i ladri e la commissione dei furti in città, nell’ottica di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente i due soggetti venivano ristretti in regime di arresti domiciliari presso le loro abitazioni.

All’udienza di convalida, il Giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo per un indagato gli arresti domiciliari e per l’altro le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Inoltre, il Giudice ha stabilito per l’arrestato domiciliare la revoca del reddito di cittadinanza.

