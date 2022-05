Modica. Al Comune sventola anche la bandiera “Plastic Free”

Un’altra bandiera sventola sul Palazzo di Città di Modica. Grazie al percorso intrapreso dal Comune in termini di sostenibilità #ambientale, si è riuscito a raggiungere un ulteriore importantissimo traguardo che vede sventolare la bandiera Plastic Free a Palazzo San Domenico. Quest’importante riconoscimento è stato attribuito solo a tre comuni in Sicilia, mentre in tutta Italia solo cinquanta lo hanno ottenuto. Un altro tassello del percorso intrapreso dalla città nell’ottica del rispetto ambientale per il raggiungimento della #carbonneutrality (Città a impatto zero). “Siamo orgogliosi di questo traguardo – commenta l’Assessore all’ambiente, Pietro Lorefice – perché certifica ancora una volta che Modica è una Città che rispetta l’ambiente. Abbiamo lavorato molto negli ultimi anni in questa direzione, siamo riusciti a sensibilizzare le persone a fare le giuste scelte nel rispetto dell’ambiente e quello di oggi è il giusto riconoscimento per tutta la città. Siamo certi che l’impegno e l’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani”.

