Modica, notte europea dei Musei. Programma ricco di iniziative

Sabato 14 maggio, dopo due anni d’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, torna a Modica la Notte dei Musei. La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Modica. La città aderisce all’iniziativa aprendo straordinariamente al pubblico in orario serale, dalle 15.30 alle 22.30 gli spazi del Polo Museale di Palazzo dei Mercedari, del Museo della Medicina di Palazzo Campailla e del Museo Civico F.L. Belgiorno di Palazzo della Cultura. Con ingresso libero si può assistere a un ricco programma di esposizioni come la mostra entomologica, “Insecta”, il Mof e la collezione S.A. Guastella di Palazzo dei Mercedari, il nuovo Museo della Medicina di Palazzo Campailla e le sale del museo civico con le collezioni storiche, la sezione dedicata a Salvatore Quasimodo e il sempre affascinante settore dell’archeologia con importanti reperti come il famoso Ercole di Modica. “Ci auguriamo una numerosa partecipazione – commenta l’assessore alla Cultura Maria Monisteri – perché offriamo un ricchissimo panorama di esposizioni che possono soddisfare gli interessi più svariati. Per noi è come un ritorno alla normalità tanto auspicata e finalmente ritrovata. Ricordo la gratuità degli ingressi perché la cultura deve essere alla portata di tutti”.

