Pallamano: final four. KeyJey Ragusa di scena ad Acireale

Ultimo atto della stagione per la KeyJey Ragusa che parteciperà domani, domenica 15 maggio, ad Acireale, alla terza edizione della Coppa Sicilia di Serie A2 maschile. Oltre al sette ibleo allenato da Mario Gulino, saranno presenti alla Final four anche la Pallamano Palermo, l’Orlando Haenna e l’Hc Mascalucia. La prima gara è in programma alle 10,30 e vedrà la KeyJey affrontare l’Hc Mascalucia, mentre nell’altra semifinale si fronteggeranno Palermo ed Haenna. La finale per il 3° posto si giocherà tra le squadre perdenti delle due semifinali a partire dalle 17 mentre la finalissima è in programma per le 19. In caso di pareggio nelle semifinali e nella finale per il terzo e quarto posto, si procederà direttamente ai tiri di rigore per decretare la vincente dell’incontro. La KeyJey si presenta ai nastri di partenza della Coppa con grande determinazione anche se mancheranno alcuni elementi dell’organico, alle prese con una serie di infortuni. “Inutile dire – sottolineano dalla società iblea – che ci teniamo a fare bella figura anche per riscattare la non convincente prestazione dell’ultima gara di campionato. Sappiamo che questa è un’appendice attesa da tutte le squadre e proveremo a conquistare un trofeo che ancora manca nella nostra bacheca”.

Salva