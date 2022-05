Impianto bio metano Modica-Pozzallo. Consorzio fa ricorso

Il Consorzio Stradale Zimmardo – Bellamagna ed alcuni privati residenti nella zona, tutti difesi dall’Avv. Francesco Stornello, hanno infine fatto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana contro la sentenza del T.A.R. che lo scorso mese di febbraio aveva rigettato il ricorso proposto contro il Comune di Modica per l’annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto rilasciata alla Biometano Ibleo.

“Con il Consorzio e gli altri ricorrenti siamo e restiamo convinti di tutti i gravi motivi di illegittimità dell’autorizzazione già esposti nel ricorso al T.A.R.” ha dichiarato l’Avv. Stornello, “tra cui la mancata valutazione dell’impatto che l’impianto avrà sulla viabilità e, quindi, sulla vivibilità dell’area, che hanno viziato una decisione così importante”.

“Rispettiamo, ma non condividiamo la decisione del T.A.R.: crediamo sia opportuno che la questione sia esaminata con maggiore chiarezza nei suoi aspetti fondamentali e siamo sicuri che il C.G.A. saprà valutare con attenzione la fondatezza delle nostre ragioni”, ha proseguito l’Avv. Stornello.

“Continuiamo nel nostro impegno in tutto ciò che è nei fatti e non a parole più giusto e più utile per tutelare la legittimità dell’assetto del territorio”, ha concluso Corrado Rizzone Favacchio, Presidente del Consorzio appellante, “ed attendiamo con fiducia la decisione del C.G.A.”.

Si attende a breve l’udienza nella quale sarà discussa la domanda di sospensione dell’autorizzazione.

