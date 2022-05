Ragusa. Infermiere-arbitro salva la vita ad un calciatore

Momenti di panico domenica scorsa durante la partita di calcio tra Casertana e Rotonda. Il portiere ospite Kapustins, dopo lo scontro con un avversario, è caduto a terra esanime. A rendersi contro della gravità della situazione è stato il compagno di squadra De Foglio che è riuscito a tirare fuori la lingua dell’infortunato evitando il soffocamento.

Determinante è stato, però, il giovane arbitro siciliano Fabio Franzò, 27 anni, della sezione di Siracusa, il quale ha immediatamente praticato un massaggio cardiaco all’estremo difensore che era in condizioni veramente delicate. Il direttore di gara è diventato un vero e proprio eroe, salvando la vita a Kapustins. L’arbitro, tra l’altro, è assistente di sala operatoria presso l’ospedale di “Giovanni Paolo II” di Ragusa e ha così messo al servizio del calciatore le sue conoscenze e competenze mediche, guadagnando attimi preziosi prima dell’intervento degli staff medici e del trasferimento in ospedale in ambulanza.

