40º anniversario della gara di windsurf Malta-Pozzallo

Si è svolta oggi la gara in windsurf Crossing Malta-Pozzallo, che quest’anno celebra il suo 40º anniversario. La traversata è nota come il percorso dei surfisti più lungo a livello mondiale. Il surfista polacco Kamil Manowiecki ha stabilito il record mondiale in sole due ore e 15 minuti annientando così il vecchio record di 9 ore e 40 minuti. Al secondo posto, dopo mezz’ora, Karl Maggiani, al terzo posto Zammit Tabona, al quarto posto Miggiani Shaun e per ultimo Elull Paul. Ad accogliere gli atleti, presso la sede della Lega Navale Italiana sezione di Pozzallo, Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, l’Assessore allo Sporto Pina Giardina, il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo CF CP Donato Zito e il Presidente della Lega Navale Italiana sez. di Pozzallo Luigi Tussellino.

