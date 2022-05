Ospedale di Modica….. Chi ne parla male e chi ne parla bene

Sugli ospedali c’è sempre un conflitto di opinioni tra chi è soddisfatto e chi lancia velenose osservazioni.

Ecco di seguito la nota di un utente.

Siamo spesso abituati a scrivere per lamentarci di qualcosa. L’ospedale Maggiore di Modica ne sa qualcosa, sempre bistrattato su questo e su quello. Devi ricoverati? Devi subire un intervento? Guarda ti consiglio di andare a Ragusa, non andare a Modica e bla, bla, bla.

Qualche settimana fa la mia mamma novantenne é caduta, procurandosi una frattura scomposta al femore sinistro. É stata ricoverata al Maggiore di Modica e, devo dire, é stata assistita e curata nel migliore dei modi. Al Reparto Ortopedia, dove ho potuto constatare la professionalità sia dell’equipe medica ( Dottori Paolino e Padua) che di tutto il personale sanitario (infermieristico e ausiliario) nulla togliendo agli ospedali di Ragusa e della Sicilia tutta, ma il Maggiore di Modica non ha nulla da invidiare a nessuno. Sta a noi pazienti e utenti riconoscere e apprezzare le ns eccellenze e non ricordarcene solo per lamentarci. Grazie a tutto il reparto Ortopedia del Maggiore di Modica per quanto su espresso. Un grazie particolare va anche alla caposala la sig.ra Antonietta per la disponibilità e la professionalità del suo lavoro, un validissimo collante tra medici e infermieri. Grazie e buon lavoro da Tecla. Eravamo con mamma ricoverati in stanza n. 4 posti letto il 7 e l’8 come Ficarra e Picone. Tanto dovuto e Buon lavoro.

