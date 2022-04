Le novità della differenziata nel centro storico di Modica

Niente più carrellati colmi di umido per le vie del centro storico. E’ forse la novità più rilevante tra quelle che verranno introdotte, a partire dal mese di maggio, nel servizio di raccolta differenziata a Modica. Per evitare spettacoli poco edificanti e sgradevoli odori soprattutto con l’inizio della stagione calda, l’Amministrazione Comunale ha scelto di rendere porta a porta la raccolta dell’organico in tutto il perimetro del centro storico. Grazie a questa innovazione non sarà più necessario andare a buttare la frazione dell’umido che invece verrà comodamente ritirata a domicilio. Altra importante novità sarà anche l’ampliamento della raccolta differenziata nella zona di Piano Ceci (partenza il 16 maggio 2022) ed il potenziamento del servizio di svuotamento dei cestini gettacarte nelle frazioni balneari in previsione del considerevole aumento di utenti nelle prossime settimane. Il secco non riciclabile verrà invece ritirato una volta a settimana.

