Ragusa. La “Notte degli artisti” il 30 aprile in centro storico

Musica, teatro, danza e spettacoli di arte varia per scoprire gli angoli più caratteristici del centro storico e far conoscere diversi artisti locali attraverso le loro esibizioni. E’ questo l’obiettivo che si prefigge l’evento “Notte degli artisti” promosso dall’Amministrazione comunale, su proposta dell’assessorato allo spettacolo e centri storici, in programma sabato 30 aprile.

“L’Amministrazione comunale di Ragusa promuove questo evento – dichiara il sindaco Peppe Cassì – che darà modo a tantissime persone di scoprire luoghi suggestivi del centro storico che si trasformeranno per una sera in teatro a cielo aperto attraverso le performance degli artisti che si esibiranno”.

“Con la “Notte degli artisti” che il Comune propone – spiega l’assessore ai centri storici e spettacolo Ciccio Barone – vogliamo invitare i cittadini ed i tanti turisti presenti in città, a seguire gli spettacoli che si snoderanno su percorsi diversi partendo da Piazza San Giovanni fino a giungere al Giardino Ibleo. Una piacevole passeggiata per assistere quindi ai diversi eventi scendendo ad Ibla attraverso le scalinate con la possibilità di poter risalire a Ragusa centro utilizzando i bus navetta gratuiti che fanno la spola, in maniera continuativa, da Largo SS Trovato a Piazza del Popolo, dalle ore 19 alle ore 02.00.”

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21 e si svolgeranno a ciclo continuo fino alle 01,00 ad eccezione di quelli proposti dalla Compagnia G.o.D.o.T nella Salita Specula, che inizieranno invece alle 20,30.

Di seguito il dettaglio degli eventi inseriti in programma trasmesso dall’assessorato allo spettacolo.

NOTTE DEGLI ARTISTI SABATO 30 APRILE 2022

ORARIO INIZIO 20.30-21.00 fino alle 24.00-01.00

Percorso scalinata Carmine-Via Velardo

Letture e teatro di autori siciliani quali Quasimodo, Pirandello, Verga e Camilleri a cura de “La Bottega dell’Attore”

Percorso Santa Maria delle Scale-Ragusa Ibla

 Gruppo Musicale in piazza San Giovanni

 Marco Gueli al Sax in via Coffa

 Duetilascio Santa Maria delle Scale

 Violino con Daniele Ricca Santa Maria delle Scale

 Duetilascio Santa Maria delle Scale

 Progetto Danza davanti Palazzo della Cancelleria

 Coro Mariele Ventre Piazza della Repubblica

 Crazy Violin Armonic piazza Duomo

 Sunny Small Combo Piazza Pola

 Trio Audiance Giardini Iblei

 Solbemolle del Progetto Tanzania davanti San Vincenzo Ferreri

Percorso Vicoli Duomo San Giorgio

Piccola verghiana tra i vicoli di Ibla dalle opere di Giovanni Verga a cura delle Compagnia Godot

Presenta la serata Lucrezia Di Matteo

Salva