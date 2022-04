I modicani hanno ritrovato il Patrono San Giorgio

Dopo una lunga attesa durata due anni, ieri pomeriggio la grande emozione. Quella del ritorno dei festeggiamenti esterni in onore del patrono di Modica, San Giorgio. L’uscita del simulacro, nel pomeriggio, è stata accompagnata da un’esplosione di fuochi d’artificio e da una cascata di volantini colorati. Anche le grida di giubilo dei fedeli e dei devoti, in tanti quelli presenti, hanno accolto il momento in cui la statua di San Giorgio ha lasciato il duomo, abbracciando i modicani. Prima della festa esterna, l’associazione dei portatori di San Giorgio ha voluto ricordare Peppe Lucifora, che era parte integrante del gruppo e quindi protagonista della speciale ricorrenza, così come altri portatori che sono venuti a mancare e a cui il sodalizio ha voluto dedicare questa festa di rinascita, in nome del Patrono. Il coinvolgimento della comunità dei fedeli è stato, se possibile, ancora più intenso, dato che la festa esterna in onore del patrono non si celebrava da 24 mesi. Una celebrazione che ha ripreso il proprio cammino nel segno della tradizione. Prima la folla dei devoti in trepidante attesa sulla scalinate del duomo, poi il simulacro del santo è stato successivamente portato a spalla per le vie della città durante una lunga processione, accolta con un clima crescente di euforia che si è concluso, in serata, con i tradizionali fuochi d’artificio. Il buon andamento della processione è stato curato dall’Associazione portatori di San Giorgio. I corpi bandistici Città di Modica “Belluardo-Risadelli” e “Civica filarmonica di Modica” hanno allietato il nutrito corteo. Il trattenimento coreografico-pirotecnico è stato a cura della ditta Pyro Giò di Donzella di Scicli. L’illuminazione artistica è stata curata dalla ditta Arte Luce di Raffaele Pinelli di Modica. Il Comune di Modica ha patrocinato i festeggiamenti. Confcommercio provinciale Ragusa, con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio sezionale con il presidente Emanuele Iemmolo, sono intervenuti a sostegno, invece, della comunicazione esterna dell’importante evento religioso.

