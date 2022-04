L’ex Ministro Azzolina a Modica per la presentazione del libro

L’ Iniziativa, assunta dalla sezione Cultura del Consorzio di Tutela di Cioccolato di Modica Igp in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Modica – Assessorato alla Cultura, mira a conoscere la storia di uno dei personaggi più significati espressi recentemente dalla Sicilia nel Governo del Paese, nel delicatissimo Ministero dell’Istruzione.

Lucia Azzolina è nata il 25 agosto 1982 a Siracusa. Ha due lauree, in Storia della filosofia (a Catania) e Giurisprudenza (a Pavia). Ha insegnato storia e filosofia e sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, tra La Spezia e Biella ed ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico. Ha partecipato al concorso per dirigente scolastico, vincendolo. Nel 2018 si è candidata alle elezioni politiche con il M5S. È stata eletta ed è entrata in Parlamento alla Camera dei deputati, componente della Commissione cultura e istruzione. Il 16 settembre 2019, con la nascita del governo Conte II, è stata nominata sottosegretaria di Stato del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nello stesso governo il 10 gennaio 2020 è stata nominata ministro dell’Istruzione.

Lucia Azzolina racconta il viaggio che la porta dalla provincia di Siracusa fino al ministero di viale Trastevere, sempre zaino in spalla. È la scuola a tenere uniti i suoi due mondi: la precaria, poi passata di ruolo, con due lauree che attraversa l’Italia per andare a insegnare e la ministra che governa la scuola nel primo anno dell’emergenza. La battaglia per riportare a scuola i suoi studenti, perché i ragazzi in classe “sorridono anche con la mascherina”. I concorsi per avere docenti formati e selezionati. Le polemiche, le minacce, la vita sotto scorta. Il sessismo della politica, la solitudine, la dittatura dei clic.

Il libro, edito Baldini + Castoldi, è impreziosito dalla prefazione di Liliana Segre, dalla quale è tratta la citazione presente nella copertina :«Non c’è dubbio che la migliore risposta ai detrattori è quella della serietà, dell’impegno, della competenza, dello spirito di servizio e di riforma.»

La presentazione lunedì 2 maggio alle ore 17:30, presso l’Auditorium di Palazzo dei Mercedari , il programma prevede gli interventi di Maria Monisteri, Assessore alla Cultura del Comune di Modica, Concetta Spadaro Dirigente Scolastico e Grazia Dormiente Direttore Culturale del Consorzio del Cioccolato.

Prevista alla fine una degustazione di cioccolato di Modica Igp in abbinamento con il Moscato di Noto “Baroque” della cantina di Rudinì; a tutti i presenti in dono una barretta di cioccolato di Modica Igp con incarto dedicato all’evento.

