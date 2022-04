Modica. Anziano senza linea telefonica. Riconosciuti 600 euro

La tromba d’aria del 17 novembre 2021, che nelle zone rurali del modicano ha fatto anche una vittima, aveva creato un guasto alla linea telefonica e un anziano era rimasto totalmente isolato anche perché nella contrada in cui abita la linea mobile è poco stabile. Dopo numerose segnalazioni l’utente si è rivolto a noi e immediatamente tramite la conciliazione paritetica che abbiamo attivato con la compagnia telefonica è stato riparato il guasto e ripristinato il servizio.

Successivamente in sede di definizione del contenzioso gli sono stati riconosciuti 600 euro per i disagi patiti.

Una signora che aveva accettato un offerta per il cambio del gestore telefonico non aveva mai ricevuto il modem per attivare i servizi. Nonostante ciò il nuovo gestore le aveva inviato fatture arrivando a richiederle oltre 500 euro. L utente disperata dopo numerose segnalazioni non riscontrate si è rivolta a noi. In conciliazione paritetica la somma richiesta è stata annullata dalla compagnia telefonica e la signora inoltre ha ottenuto 400 euro di indennizzo per i disagi subiti

“Siamo sempre a fianco dei nostri consumatori e in casi come questi siamo particolarmente soddisfatti per aver fatto valere i loro diritti . infatti entrambe le vicende che abbiamo gestito si sono risolte positivamente senza dover affrontare i tempi e i costi del ricorso all’’Autorità Giudiziaria” – ha dichiarato Samantha Nicosia responsabile provinciale di Confconsumatori

