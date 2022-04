Cna Ragusa. Le opportunità relative al fondo Impresa donna

“Analisi e opportunità del sistema Cna impresa donna”. Questo il titolo del seminario informativo sul fondo Impresa donna promosso da Cna impresa donna Ragusa. Un appuntamento che è servito per fare il punto sulle numerose opportunità riguardanti lo strumento in questione. In particolare, l’incontro è servito per fare conoscere il sistema imprenditoriale femminile sul territorio regionale e nazionale e la struttura del sistema Impresa donna, mettendone in evidenza il ruolo e gli obiettivi. Hanno partecipato i rappresentanti del sistema Cna Ragusa: Giuseppe Santocono, presidente territoriale Cna Ragusa, Daniela Storaci, presidente territoriale di Cna Impresa Donna Ragusa, Carmelo Caccamo, segretario territoriale. Per Cna nazionale, invece, erano presenti: Giuseppe Cascone, vicepresidente nazionale e Mariella Triolo, presidente nazionale Cna Impresa Donna. Sono intervenuti per approfondire la tematica Laura Lissandrello, coordinatrice Cna Impresa donna Ragusa; Cristiana Alderighi, coordinatrice nazionale Cna Impresa Donna, e Mario Pagani, responsabile Cna Relazioni industriali. L’evento si è tenuto a Ragusa, nella sede della Cna territoriale, presso la sala conferenze Pippo Tumino, alla presenza di un folto numero di imprese già presenti sul mercato e di aspiranti donne imprenditrici interessate a conoscere nella maniera più dettagliata possibile le opportunità offerte dal Fondo Impresa Donna. La Cna territoriale di Ragusa ha attivato un apposito servizio rivolto alle imprese interessate alla presentazione delle istanze per accedere al fondo in questione.

