Lions Day domenica 24 aprile per gli “screening di primavera”

Domenica 24 aprile si celebra il “Lions Day” giornata mondiale del Lions Clubs International dedicata al coinvolgimento dei territori e sono previsti degli eventi in cinquanta città siciliane in cui sono presenti i Lions Clubs fra cui le isole di Pantelleria e Lampedusa. L’edizione 2022 del “Lions Day” vede in Sicilia la partecipazione attiva dell’Assessorato regionale della Salute e delle aziende sanitarie provinciali, che affiancheranno i Lions con gli “screening sanitari di primavera” per la prevenzione e la promozione della salute. Ciò è stato possibile grazie al protocollo d’intesa firmato a dicembre scorso tra il Governatore del Distretto Lions Sicilia Francesco Cirillo e l’assessore Ruggero Razza. Nei gazebi allestiti dai Lions e dalle ASP saranno distribuiti brochure informative sull’alimentazione e sui corretti stili di vita, sulla prevenzione di alcune patologie neoplastiche; si potranno eseguire screening del diabete, della vista e dell’udito e prenotare mammografie per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, Pap Test e HPV-DNA test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. I gazebi dei Lions Clubs saranno accumunati da una comune immagine e dallo slogan “siamo il mondo di cui ci prendiamo cura “ e sarà esposta la bandiera della pace voluta dal Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Francesco Cirillo per testimoniare la missione dei Lions nel mondo ovvero promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale oggi messa in crisi dalla guerra in corso in Ucraina”.

Nei gazebi è prevista la raccolta fondi per il soccorso ai profughi dall’Ucraina che ha superato gli 800.000 euro, già trasferiti per l’acquisto di beni di prima necessità e presidi sanitari, tramite la Fondazione Internazionale dei Lions Club (LCIF), ai Lions Club di Ucraina, Polonia e Romania. A questi si aggiungono i beni specifici, come gli occhiali, portati direttamente in loco dai Club e dal Centro Raccolta Occhiali Usati Lions, che portano l’impegno complessivo dei Lions italiani a superare il milione di euro.

“Il 24 Aprile per noi Lions rappresenta una giornata importante perchè nel mondo si celebra il Lions Day ovvero la giornata attraverso la quale – spiega Francesco Cirillo, Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia – i Lions mostriamo alla gente ciò che facciamo a favore della collettività. In Sicilia questa giornata coincide con gli “screening sanitari di primavera”, evento fortemente voluto da noi Lions ed inserito nel protocollo di intesa siglato con l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Attraverso questo protocollo si è stabilita una azione sinergica che vede i Lions come stretti collaboratori delle ASP siciliane nel progetto volto a migliorare la salute e il benessere dei cittadini che non si esaurisce con gli Screening di Primavera ma continuerà con una serie di azioni che coprono l’intero anno “.

Salva