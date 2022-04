La Rosa a confronto con operatori agricoli fascia trasformata

“Dopo un giro in diverse aziende nel nostro comprensorio, dopo uno scambio di opinioni e aver registrato le preoccupazioni dei vari operatori del settore, non posso evidenziare come la situazione continui ad essere preoccupante. Terreni spaccati, piante che seccano, avversità di carattere meteorologico, prezzo discutibile, una campagna agraria davvero problematica condizionata da numerosi fattori esterni”. E’ quanto rileva Andrea La Rosa, presidente provinciale Mpsi e candidato all’Ars, a proposito delle lamentele che, in questi ultimi giorni, sono stati sollevati dagli operatori del settore. “E’ una escalation negativa di fatti – spiega La Rosa – e vorremmo che la Regione e le istituzioni a vari livelli focalizzassero la propria attenzione su quella fascia trasformata che un tempo ha rappresentato il motore propulsivo dell’intera economia del Sud Est e che adesso continua ad arrancare. Ci sono troppe situazioni negative, troppe circostanze sfavorevoli, che impediscono ai produttori di potere guardare al futuro con un minimo di fiducia. Continuerò a incontrare i produttori agricoli che sono e rappresentano il cuore pulsante della nostra economia, a loro voglio trasmettere la nostra vicinanza e il sostegno per qualsiasi iniziativa utile da trasmettere dove è necessario, sensibilizzando chi a oggi continua a non ascoltare la disperazione di un’intera economia in affanno. Registriamo, nostro malgrado, il silenzio di tutti. Ed ecco perché viene richiesto il sostegno delle istituzioni, perché viene rivolto un appello alla Regione con l’auspicio che lo stesso possa essere raccolto. Ci vorrebbe una cabina di regia per affrontare con la massima attenzione tutte le piaghe segnalate. E, invece, non si fa niente. Si parla, si discute, ma i fatti mancano proprio. I produttori hanno bisogno di attenzione. Non possono più stare a guardare. E’ necessario rispondere presente alle varie sollecitazioni che arrivano dal comparto. Il tempo delle parole è già passato da un pezzo. Servono fatti. E servono adesso”.

