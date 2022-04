Uici Ragusa. Nel vivo seconda edizione progetto “Vivi e attivi”

Si chiama “Vivi e attivi”. E’ il progetto avviato dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa. E’ la seconda edizione di una esperienza che, già in passato, aveva fatto registrare riscontri molto positivi. Tra l’altro, le iniziative hanno un carattere versatile perché spaziano dalla ginnastica dolce alla possibilità di partecipare, in presenza, a delle rappresentazioni teatrali. E molto altro ancora. “Dobbiamo specificare – sottolinea il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – che si tratta di un progetto dedicato ai nostri soci in terza e quarta età. Ci sono delle attività mirate che puntano al loro coinvolgimento completo. Riteniamo che lo si può fare a tutte le età ad essere impegnati e attivi, oltre che tenersi in forma. Tra l’altro, gli stimoli non sono solo per il corpo, come nel caso delle lezioni tenute dalla nostra istruttrice di ginnastica, Alessandra Meli, ma anche per il corpo, con la nostra presenza, nei giorni scorsi, a una rappresentazione teatrale tenuta dalla compagnia Godot. Quindi, tutta una serie di appuntamenti che si annunciano molto interessanti e che ci accompagneranno per il resto della stagione”.

