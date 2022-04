Comiso. Il Verga celebra l’Earth day col progetto “Colo.ur planet”

Celebrata a Comiso la Giornata Mondiale della Terra “Earth day 2022” con progetto Colo.ur planet, svolto in collaborazione con l’Unicef, pensato per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, che ha coinvolto 45 alunni, guidati da quattro docenti di varie discipline – Luigi Bellassai [docente di matematica e scienze, Biagia Adamo [docente di religione], Maria Specchietto [docente di sostegno]; Michela Becciu [docente di storia e geografia] – in un percorso lungo cinque mesi, attraverso una moltiforme serie di attività laboratoriali, sperimentali e digitali, attuando tecniche didattiche innovative come il role play, projet work, brainstroming e il learning by doing, che hanno visto i ragazzi come costruttori di conoscenza e consapevolezza nei confronti della crisi climatica, della sostenibilità ambientale, rafforzando l’idea della necessità di cambio di paradigma, attraverso la sensibilizzazione all’uso di comportamenti ecologicamente orientati, rispettosi dell’ambiente e delle risorse naturali.

Le attività svolte hanno avuto i seguenti obiettivi:

· Conoscere il proprio territorio di appartenenza;

· Esplorare il proprio territorio creando una collaborazione costruttiva con tutti i compagni di scuola, non tralasciando l’importanza dell’apprendimento vissuto individualmente;

· Trovare un nesso logico tra una visione globale e una azione locale.

-Stimolare una coscienza collettiva sulla necessità di cambiamento nella direzione della giustizia climatica, attraverso l’instaurarsi di nuove dinamiche relazionali tra le persone e riflessioni di gruppo.

L’iniziativa formativa – hanno spiegato la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Grazia Cafiso e il vicepreside prof. Luigi Bellassai, promotore del progetto – ha visto la realizzazione di una grande mostra costituita da 16 pannelli con 16 colori diversi, analiticamente ricercati, uno per ogni tematica ambientale trattata, 16 foto iconiche collegate al colore e 16 frasi rappresentative in italiano e in inglese oltre ad una estensione digitale attraverso il QR-code attraverso la quale i ragazzi con i segni dell’impegno per l’ambiente dipinti sui loro volti, con un video accattivante illustrano i singoli temi approfonditi in italiano e in inglese.

Il percorso didattico-educativo ha avuto la sua prosecuzione con l’approfondimento etico dell’argomento ambiente, con la connessione della robotica e del pensiero computazionale applicati all’ipotesi dello sviluppo della sostenibilità, della gestione e difesa dell’ambiente e alla realizzazione di prototipi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli alunni hanno, inoltre, svolto video interviste al Vice Prefetto Vicario, al Vescovo della Diocesi di Ragusa e al Sindaco di Comiso sulla questione ambientale e organizzato una manifestazione presso la “Pagoda della Pace” di Comiso in occasione della “Giornata mondiale della terra” (Earth day 22 aprile 2022) per collegare l’idea di salvaguardia del creato con quella di pace.

La lunga e complessa attività è stata sintetizzata in un video della durata di 15 minuti nel quale sono raccolte tutte le attività svolte. Gli alunni coinvolti hanno sviluppato una nuova consapevolezza sulla sfida ambientale e hanno imparato a ragionare e interagire non solo come individui ma come parte di una comunità.

