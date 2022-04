Pubblicati i bandi Psr, arrivano 120 milioni di euro.

Arrivano le risposte attese per il comparto agricolo. Sono stati pubblicati oggi i bandi Psr misura 11 per l’agricoltura biologica con una dotazione di 60 milioni di euro di cui 20 per conversione e 40 per mantenimento. A darne notizia l’on. Orazio Ragusa il quale evidenzia che è stata pubblicata anche la misura 13 del Psr riguardante l’indennità compensativa con una dotazione di 30 milioni e la misura 14 che invece si riferisce al benessere degli animali con un’altra dotazione di 30 milioni. “Si tratta, quindi, in complessivo – afferma l’on. Ragusa – di 120 milioni di euro che si riverseranno nel settore agricolo e che potranno fornire una mano d’aiuto alle aziende del settore che versano in difficoltà. Nei bandi sono contenute le prescrizioni per partecipare ed è necessario rispettare le scadenze per avere l’opportunità di guardare con un minimo di prospettiva alle sfide future. E’ una grande occasione, quindi, che non va sprecata e, adesso, tocca alle varie imprese adoperarsi, attraverso i tecnici di fiducia, per la presentazione di progetti sostenibili che consentano il drenaggio delle risorse economiche. Il comparto agricolo siciliano aveva bisogno di aiuti concreti. Questo è un primo passo”.

