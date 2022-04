L’Anffas Ragusa presente all’iniziativa “Pasquetta nella cava”

Anche l’Anffas onlus Ragusa ha partecipato, lunedì scorso, all’iniziativa denominata “Pasquetta nella cava – Sotto il ponte della pace” alla scoperta della vallata Santa Domenica dove, da qualche tempo, sono stati realizzati nuovi percorsi e dove è stato possibile prendere parte a una passeggiata guidata tra natura, storia e cultura. “I nostri ragazzi hanno interagito con grande entusiasmo – sottolinea la direttrice di Anffas Ragusa, Salvina Cilia – all’iniziativa promossa dall’associazione Insieme in città e da Ecomuseo Carat. In effetti, a due passi dal centro, una realtà che nessuno di noi conosceva si è aperta alla possibilità di essere esplorata. Un bel momento che, tra l’altro, per quanto ci riguarda, abbiamo replicato mercoledì scorso con una passeggiata in mezzo alla natura a Cava della Misericordia in cui è stato possibile, anche in questo caso, divertirci e consentire ai nostri ragazzi di assaporare i primi risvegli della primavera. Sono state, quindi, giornate molto interessanti che speriamo di ripetere nei prossimi giorni non appena le condizioni meteo lo consentiranno”.

Salva