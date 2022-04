In giro per Modica nel giorno di Pasquetta. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che domenica scorsa aveva preso fattivamente parte ai festeggiamenti del “Gioia” a Scicli, è stato avvistato in giro per il centro cittadino di Modica, nel giorno di Pasquetta, dove non si è sottratto ai selfie chiesti dalla gente e, anche, dalle vigilesse. C’è stato anche l’incontro istituzionale con sindaco e amministrazione comunale.

