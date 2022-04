Poteva trasformarsi in tragedia domenica sera a Ispica la processione del Cristo Risorto. Attimi di panico tra la gente quando poco prima del rientro in chiesa, la statua, non si sa se per distrazione, ha assunto un’eccessiva inclinazione e si è sganciata dallo stallo che la reggeva. Per fortuna nessuno si è fatto male. Di seguito il video pubblicato sui social

