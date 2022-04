Si torna sull’emendamento per accesso a mare per i disabili

Su impulso della battaglia portata avanti dal consigliere comunale di Pozzallo, Franco Giannone (foto), riprende anche all’Assemblea Regionale Siciliana la lotta per garantire l’accesso a mare per i diversamente abili. “Già l’anno scorso, oltre ad aver presentato un disegno di legge ad hoc – spiega Giannone – avevamo anche presentato un emendamento alla legge di stabilità regionale volto ad assicurare a tutti i disabili la possibilità di fruire dei meravigliosi arenili dell’Isola.

L’emendamento, apprezzato dalla Commissione, divenne una risoluzione approvata all’unanimità. Tuttavia non ci risulta che il Governo Musumeci sia intervenuto con atti concreti. Pertanto ci riproveremo, perché siamo convinti che sia necessario introdurre con legge l’obbligo di superare quegli ostacoli che impediscono ai diversamente abili di godere appieno dell’esperienza turistica e della bellezza del territorio siciliano, prevedendo la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia fino al raggiungimento della stessa e obbligando tutti i concessionari a mettere a disposizione dei diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare) a fronte di una riduzione del 30% del canone per la concessione demaniale marittima”.

Salva