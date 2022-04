I nomi noti scelgono a Pasqua la Sicilia orientale

Le città barocche della Sicilia Orientale sono state meta di personaggi famosi a Pasqua. E’ il caso del sindaco di Milano, Beppe Sala, e dell’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, che sono stati fotografati a Noto e Marzamemi. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, invece, è stato a Scicli in occasione della festa del “Cristo Risorto”. L’imprenditore e truccatore Diego Dalla Palma è stato avvistato a Modica, così come l’assessore regionale Salvatore Cordaro.

Il sindaco di Milano ha scelto Noto per alcuni giorni di vacanza. A Marzamemi ha anche incontrato Nicola Berti, l’ex centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, spesso in vacanza nella zona. Beppe Sala è stato poi visto nel centro di Noto, vicino la Cattedrale e Palazzo Nicolaci.

Vittorio Sgarbi è arrivato a Scicli sabato sera. E’ stato visto passeggiare nel centro storico. Sgarbi si era intestato nei giorni precedenti una battaglia mediatica per far sì che a Scicli si celebrasse la festa di Pasqua e ha partecipato alla festa del Cristo Risorto Gioia, caricandosi il “Gioia”, per poi essere caricato egli stesso dai portatori in chiesa.

Anche Diego Dalla Palma, uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, al punto di essere soprannominato dal New York Times come “il profeta del make up made in Italy”, ha scelto il Ragusano e precisamente Marina di Modica. Domenica si è anche recato a pranzo in un noto locale sul mare, concedendosi una foto. L’assessore regionale Salvo Cordaro, con famiglia al seguito, è stato visto a Modica domenica mattina, fino a quando, all’uscita della Madonna Vasa Vasa, si è incontrato col sindaco, Ignazio Abbate, con il quale ha partecipato all’intera processione.

