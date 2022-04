Riunito il Coordinamento di Forza Italia Modica

Stamane, nei locali della sede del Partito azzurro in Città, in C.so Umberto I, si è riunito il Coordinamento cittadino di Forza Italia Modica, alla sua prima convocazione dopo la sua costituzione. Il Coordinatore Christian Piccitto ha rivolto ai presenti gli auguri di buon lavoro che sono giunti da Roma, dove una delegazione modicana ha presenziato ai lavori del Congresso nazionale di Forza Italia e ha incassato gli auguri di buon lavoro dai vertici del Partito e numerosi attestati di stima per essere il Coordinamento cittadino più giovane d’Italia.

All’incontro, dove è stata disposta la trasmissione via Web per favorire la partecipazione degli assenti, si è discusso in particolare della linea politica che vede il Partito azzurro favorevole ad una prospettiva di “governo dei migliori” che coltivi il bene della Città e segni un netto distacco rispetto all’attuale modo di intendere e fare politica in Città.

Si è poi discusso di aspetti prettamente organizzativi, ovvero della creazione di gruppi lavoro tematici che possano elaborare proposte snelle, realizzabili e di ampio respiro per Modica.

A breve, infine, verranno presentate alla Città una serie di iniziative e diversi nuovi progetti.

“Sono particolarmente contento del nostro primo mese di lavoro – dichiara Piccitto. Attorno al nostro progetto si respira un’aria entusiasta e i numerosi attestati di fiducia ricevuti ne sono la prova. Non siamo che all’inizio di un nuovo percorso che, ne sono certo, saprà raccogliere la voce di un nuovo inizio che a più parti arriva dalla Città”.

