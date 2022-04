Calcio, il Modica vince la stracittadina di Promozione

Il Modica continua a vincere e si aggiudica anche l’ultima gara interna della stagione contro i concittadini del Frigintini. I rossoblù di Giancarlo Betta nel primo tempo si sono visti annullare un gol di Genovese, al 12′, per un presunto fallo di mano dell’attaccante, ma 5′ vanno a segno con un “gollasso” di Musso, che trova un corridoio e dalla distanza lascia partire un bolide che s’insacca. Nella ripresa subito il raddoppio, al 9′, con Gatto, su calcio di rigore, assegnato per atterramento da parte del portiere Frigintinese (ammonito per l’occasione), di Algodirin. Il terzo gol all’11’ con Genovese, che se ne va sulla fascia destra, si porta in area e da posizione decentrata, trova il diagonale vincente. Al 29′ il Modica trova il quarto gol con Tripoli che sfrutta un corto rinvio avversario, s’incunea e mette all’angolino basso, alla destra del portiere Lalicata. Il Frigintini, per la verità, non è pervenuto.

