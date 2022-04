Ragusa. Consegnate le donazioni destinate ai profughi ucraini

La Protezione Civile comunale di Ragusa ha consegnato stamane al Dipartimento di P.C. regionale di San Giovanni la Punta tutte le donazioni raccolte presso il centro di via Colajanni destinate ai profughi dell’Ucraina, consistenti in alimenti, medicinali, coperte.

“Tutto il materiale raccolto – informa l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono – è partito con 2 tir diretti in Polonia. Nel nostro centro comunale, aperto il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17, continua la raccolta degli alimenti che saranno spediti alla popolazione ucraina nelle prossime settimane.

