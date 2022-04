Tunisia. Petroliera Guinea Equatoriale affonda al largo di Gabés

La nave cisterna Xelo battente bandiera della Guinea Equatoriale che trasportava circa 750 tonnellate di carburante è affondata al largo delle coste di Gabés in Tunisia, hanno riferito oggi le autorità tunisine, impegnate a evitare il disastro ambientale in caso di fuoriuscita del carburante. Mentre la marina ha tratto in salvo i sette membri dell’equipaggio prima che la nave si inclinasse su un fianco per poi capovolgersi e affondare. La nave era partita dal porto egiziano di Damietta, ma a causa delle avverse condizioni metereologiche non è riuscita a raggiungere l’isola di Malta, sua destinazione finale. Il ministro dell’Ambiente Leila Chikhaoui è “in viaggio verso Gabés per valutare la situazione dopo l’affondamento della nave per coordinare le operazioni volte a scongiurare la catastrofe ambientale lungo la costa tunisina.

Salva