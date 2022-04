Albero finisce in strada. M5s Ragusa chiede verifica ancoraggio radici

“Mettere in sicurezza tutti gli alberi di viale Napoleone Colajanni interessati dai lavori di riqualificazione dei marciapiedi”. E’ quanto chiede all’Amministrazione comunale di Ragusa il consigliere comunale Cinque Stelle Sergio Firrincieli dopo che, stamani, uno degli alberi in questione, a causa del forte vento che sta imperversando in questi giorni, è stramazzato sulla sede stradale. “Per fortuna – sottolinea Firrincieli – non ci sono stati danni a persone e a cose. E subito sono intervenuti i vigili del fuoco, che ringraziamo per la loro tempestiva azione, mettendo in sicurezza tutta l’area e rimuovendo l’albero. Il problema, a quanto pare, si è verificato in quanto, alla luce degli interventi in fase di svolgimento, le radici sono state tagliate per evitare di continuare a causare danni al marciapiede. E, quindi, le stesse non si sono ancora fissate al terreno. In attesa che la natura compia il suo corso, e se ancora nessuno ci ha pensato, è opportuno riverificare le condizioni di sicurezza di tutti gli alberi in questione per evitare che possano ripetersi episodi del genere quando le condizioni meteo, come in questo caso, sono avverse. In attesa, naturalmente, che i lavori al cantiere siano completati”.

Salva