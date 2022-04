Al mercato ortofrutticolo di Vittoria, truffa da 300 mila euro

Una truffa al mercato ortofrutticolo di Vittoria in danno di alcuni commissionari. Il danno si aggira attorno ai 300 mila euro. Sarebbe stato l’intermediario di una società del nord Italia ad agire dopo avere ottenuto la fiducia delle vittime. Il truffatore si sarebbe mostrato puntuali, amichevole, avrebbe pagato regolarmente gli acquisti. poi avrebbe iniziato con i pagamenti rateizzati fino a sparire completamente. Le parti offese, scoperto l’inganno, hanno denunciato i fatti. Le indagini avrebbero condotto all’azienda di cui l’uomo sosteneva essere l’intermediario, e si dovranno ora accertare le responsabilità. Purtroppo episodi del genere sono piuttosto frequenti in danno dei commissionari, ovvero la categoria meno protetta e quindi più a rischio insolvenza rispetto ad esempio ai produttori, la cui merce viene sempre pagata per intero all’atto della consegna ai vari box del mercato di Fanello, uno dei più importanti del meridione. Per tutelare i commissionari dovrebbe essere a breve operativo un progetto di monitoraggio interno al mercato di Fanello di aziende, commercianti e intermediari, al fine di saggiarne la solvibilità e l’affidabilità, evitando dunque con maggiore facilità i cosiddetti “tappi”, che si verificano, come accennato, fin troppo spesso a causa di meccanismi ben oliati messi a punto da vere e proprie organizzazioni che lucrano su questo genere di truffe, coinvolgendo talvolta ditte e aziende del tutto all’oscuro del reato.

