Tribunali soppressi. Ennesima seduta inutile all’Ars

Pasqua amara per Modica, Mistretta e Nicosia. Ancora una volta all’Assemblea regionale siciliana è mancato il numero legale per approvare il DDL da proporre al Parlamento della Repubblica, sulle modifiche al decreto legislativo 7 settembre per 2012, n. 155, sulla riapertura dei tre tribunali soppressi siciliani, Modica, Mistretta e Nicosia. Dal mese di novembre all’Ars, giocano a far mancare il numero legale proprio su questo specifico punto all’ordine del giorno. Il Presidente Musumeci ha incontrato la ministra Cartabia, senza esponenti dei Comitati, per una possibile firma della convenzione, come previsto dalla legge ma, evidentemente, la Ministra non è disponibile alla revisione e, pertanto, lo stesso Musumeci si era impegnato a facilitare l’approvazione del DDL e con altrettanta determinazione si era impegnato il Presidente Miccichè. Purtroppo ad oggi nessuna risposta. “La riforma della giustizia ha mortificato i territori e la stessa giustizia per i cittadini – lamenta Salvatore Rando del Comitato Via Loreto – con ritardi biblici sui tempi delle sentenze, sull’organizazione del lavoro, intasato i locali dei tribunali accorpanti, per non parlare dell’invarianza della spesa, mai applicata. È arrivato il momento della chiarezza, chi è contrario ad approvare il DDL? Si facciano nomi e cognomi e il partito di appartenenza, abbiamo il coraggio diuscire allo scoperto affinché i cittadini sappiano. Così come dovranno essere fatti i nomi dei deputati presenti ad ogni convocazione dell’Assemblea. L’ennesimo rinvio alla settimana dopo Pasqua, preceduta da una riunione dei capigruppo, per votare il DDL, speriamo sia l’ultima, altrimenti bisogna organizzare con i territori interessati, Modica, Mistretta e Nicosia”.

