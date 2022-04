Ciclismo. Primi successi stagionali per la Multicar di Vittoria

Prime vittorie stagionali per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine impegnata domenica scorsa nella seconda edizione del trofeo Sport&Nutrition che si è disputato a Palermo all’interno del parco della Favorita. La squadra gialloblù ha cercato di conquistare risultati degni di nota predisponendo delle strategie ad hoc e non è un caso che sia arrivato il primo posto, nella categoria Esordienti di primo anno, con Salvatore Caruso. La sua pedalata molto decisa ha creato più di qualche imbarazzo tra i diretti concorrenti e l’alfiere dell’Asd Multicar Amarù è riuscito a spuntarla dimostrando di avere le carte in regola per ben figurare. Nella categoria Esordienti di secondo anno, un’altra performance meritevole della massima considerazione per Matteo Verdirame arrivato al secondo posto, subito seguito dal compagno di squadra Corrado Spataro. Ancora una volta, i due hanno dato prova della loro grande capacità nel sapere gestire al meglio i momenti topici della corsa. Ma i risultati positivi non sono finiti qua perché è arrivata una doppietta nella categoria Allievi con il primo posto di Giuseppe Carmeni e il secondo di Nunzio Fallo. In sesta posizione Emanuele Cataudella e ottavo Danilo Trovato. Nella categoria Juniores, poi, sesto posto per Cristian Di Prima e settimo per Lorenzo Ragusa. Conquista pure la coppa per società nelle categorie Esordienti primo anno e Allievi. “Siamo riusciti – dicono il vicepresidente Giuseppe Massaro e il direttore sportivo Gianpiero Pitino presenti a Palermo – a rendere ancora più performanti i corridori di un gruppo che puntano a dare il massimo e che si scommettono, gara dopo gara, per riuscire a dare il meglio. Riteniamo che siano state gettate le basi per una stagione ricca di grandi soddisfazioni”.

