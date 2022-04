Putin: L’Occidente non ha rispettato accordi di Minsk..di Giannino Ruzza

Intanto che il leader del Cremlino è accusato di crimini contro l’umanità e di aver autorizzato l’uso di armi chimiche nel Donbas, oggi ha sottolineato che il motivo della guerra è imputabile all’Occidente che non ha rispettato gli accordi di Minsk. “L’operazione militare speciale in Ucraina”, o meglio, “Operazione militare di aggressione dell’Ucraina”, secondo Putin sta andando a gonfie vele e che tutti gli obiettivi saranno raggiunti. “Al riguardo non ci sono dubbi” ha detto. Nel corso del suo discorso al cosmodromo di Vostochny, situato sull’Amur, in occasione della Giornata della Cosmonautica, il leader del Cremlino ha osservato che: “Gli obiettivi della Russia sono molto chiari e nobili. Il principale dei quali è venire in soccorso alla popolazione russa del Donbas, costantemente minacciata”. Il capo del Cremlino ha anche fatto un vago cenno alle insinuazioni dell’Occidente, che descrivono l’operazione militare in Ucraina come un mezzo fallimento per non aver completato gli obiettivi entro i tempi previsti. Ma il focus del suo discorso era incentrato sulle cause che hanno motivato l’uso della via armata in Ucraina: “Siamo stati costretti a farlo perché le autorità di Kyev, spinte dall’Occidente, si sono rifiutate di rispettare gli Accordi di Minsk volti a una soluzione pacifica del problemi nel Donbas”. Come ha sostenuto più volte il leader russo è ritornato sulla questione Occidentale, le cui mire erano ha detto: “ trasformare l’Ucraina in un trampolino di lancio contro la Russia, iniziando a coltivare i semi del nazionalismo e del neonazismo che esistevano da molto tempo”. Tenendo conto del contesto in cui è avvenuto lo scorso 24 febbraio l’inizio dell’operazione militare, il presidente russo, ribaltando la frittata, ha affermato che: “Era impossibile evitare uno scontro, con le forze ucraino-occidentali. Stavano semplicemente aspettando il momento opportuno per attaccarci”. Il sanguinario presidente ha infine elogiato il comportamento delle forze armate russe. “Agiscono con coraggio, competenza e efficacia, utilizzano i più moderni armamenti, con caratteristiche competitive uniche”. Nutro qualche dubbio in proposito.

Salva