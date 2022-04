Giarratana. Giaquinta si candida a sindaco per la 3^ volta

Anche a Giarratana si cominciano a scaldare i motori per le prossime amministrative. In una conferenza stampa nei locali del Palazzo comunale, Lino Giaquinta annuncia che si ripresenterà per le prossime amministrative per il terzo mandato. Infatti la lista “Insieme per Giarratana” si presenterà nuovamente ai cittadini giarratanesi chiedendo ancora una volta la fiducia per amministrare i prossimi cinque anni . “Siamo convinti di avere amministrato bene Giarratana – afferma il sindaco – in un difficile periodo di crisi. Vogliamo continuare a mettere a disposizione l’esperienza acquisita in questi anni. Ci ripresentiamo con l’innesto nella lista di un nutrito gruppo di giovani che consentiranno di aggiungere all’ azione amministrativa entusiasmo e freschezza di idee, chiedendo anche questa volta il consenso dei giarratanesi”.

Salva