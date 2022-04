Una tigre è riuscita a fuggire dal Circo che in questi giorni si trova in Viale Australia a Pozzallo. È scattato immediatamente l’allarme. Il personale del Circo S’andrà Orfei all’alba si è accorto del fatto. Allertate le forze di polizia. Il felino è stato ritrovato e riportato in gabbia. Purtroppo aveva già aggredito un pony e lo aveva ucciso. Indagini dell’Asp e della polizia locale.

