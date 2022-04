Ulteriore integrazione trattamento salariale. EBT Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che la Legge di Bilancio 2022 prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. L’Inps, con messaggio n. 1459 del 31 marzo scorso, ha fornito indicazioni in merito alle condizioni di accesso alla prestazione oltre alle relative istruzioni procedurali e operative. “Possono beneficiare dell’ulteriore periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) – spiegano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali; le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. Possono accedere alla misura i datori di lavoro che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile non possono accedere ai trattamenti di Cigs”. E’ stato specificato che il nuovo periodo di Cigs può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

Salva