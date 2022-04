Pasqua in sicurezza a Scicli e mascherine gratuite

Il giorno di Pasqua, il Cristo Risorto uscirà in processione dal Santuario di Santa Maria La Nova.

Si è tenuto un incontro in Municipio, fra il sindaco, padre Antonio Sparacino, parroco della chiesa in cui “il Gioia” è custodito, un nutrito gruppo di confrati, i capisettori del Comune, il comandante della tenenza dei carabinieri e la comandante della Polizia Locale per pianificare il programma della festa di Pasqua 2022, che sarà improntata alla sicurezza e al rispetto delle regole di prevenzione del contagio pandemico.

L’uomo Vivo uscirà in processione domenica a mezzogiorno e non ci sarà un tassativo orario di rientro in chiesa, per quanto si possa immaginare che fra le 15 e le 16 la processione possa terminare.

Nel dettaglio: la messa di Pasqua sarà officiata dentro la chiesa di Santa Maria La Nova alle 10.

Intorno alle 11 ci sarà l’uscita in processione del Santissimo Sacramento (il cosiddetto Venerabile), che farà un percorso breve, raggiungendo la chiesa di San Bartolomeo per poi fare ritorno in Santa Maria La Nova.

Alle 12 la statua del Cristo Risorto uscirà in processione portata a spalla dai portatori, che saranno iscritti in una lista precedentemente consegnata alla parrocchia. I portatori saranno sottoposti, nei giorni precedenti alla festa, a tampone. La farmacia Cartia ha dato al Comune la disponibilità a svolgere tale servizio a costo zero.

In chiesa i portatori saranno sottoposti a controllo dell’esito del tampone, a misurazione della temperatura corporea e saranno dotati di mascherina Fp2.

La statua uscirà in processione nel centro storico, facendo i tradizionali giri di piazza Carmine e mantenendosi in un perimetro urbano delimitato.

Non è fissato un orario di rientro in chiesa. La statua rientrerà in Santa Maria La Nova, e non al Carmine come da tradizione. E’immaginabile che il rientro avvenga fra le ore 15:00 e le ore 16:00, ma tale previsione è legata alla volontà dei portatori, che potranno anticipare o ritardare il rientro in ragione delle loro forze.

Non ci sarà uscita serale della statua.

Il Piano di Sicurezza

Il Comune installerà due punti di distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche messe a disposizione dall’Istituto Cataudella per i cittadini e i turisti che vorranno beneficiarne: un punto mascherine sarà in piazza Carmine, l’altro alla chiesa della Consolazione.

Non ci saranno fuochi di artificio, in segno di vicinanza alla comunità Ucraina, colpita dalla guerra, e la festa sarà improntata alla sobrietà e al sentimento religioso di condivisione dei valori di solidarietà e di pace nel mondo.

Durante la Settimana Santa non vi saranno altre processioni del calendario cristiano. La domenica di Pasqua ogni cittadino avrà il senso di responsabilità di assumere comportamenti consoni al rispetto delle regole di prevenzione del contagio.