Ragusa. “Dal buio alla luce”, mostra di diorami pasquali

La mostra di diorami pasquali intitolata “Dal buio alla luce” , in programma nella splendida cornice della chiesa francescana di Sant’Agata al Giardino ibleo, sarà inaugurata domenica prossima , 10 aprile, alle 17 e potrà essere fruita sino al 31 maggio. Gli orari giornalieri per le visite saranno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Saranno gli artisti presepisti dell’associazione culturale “L’Arco” ad allestire uno speciale percorso d’arte in un periodo caratterizzato dalla ripresa delle tradizioni della Pasqua negli Iblei dopo due anni di fermo a causa del Covid. Nel contesto di questa ripresa, si inserisce il messaggio diramato attraverso creazioni che non solo guideranno il fruitore dal punto di vista artistico ma lo spingeranno anche a riflessioni di carattere spirituale. Vari gli stili e le forme delle riproduzioni : dalle formelle in terracotta ai bassorilievi in bronzo, dalle immagini su tela a vere e proprie sculture. I diorami realizzati dagli artisti presepisti de “L’Arco” sono infatti inseriti nel contesto di una vera e propria novità creativa. “Si tratta di micromondi, scenari tridimensionali (che in origine avevano un uso ingegneristico-architettonico) – spiegano gli organizzatori – che diventano ambientazioni in scala in ambito modellistico. Con il Presepe e con la Via Crucis acquistano vario slancio nel far entrare il fruitore con gli occhi del cuore dentro scenari realizzati con passione e minuzia dalle mani e dagli artisti”. All’inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, il sindaco, Giuseppe Cassí, e l’assessore alla Cultura, Clorinda Arezzo, che hanno sposato questa iniziativa oltre al presidente Renato Meli della fondazione San Giovanni Battista che ha messo a disposizione la chiesa di Sant’Agata per garantire ospitalità alla mostra. ( nella foto una immagine realizzata dagli artisti presepisti).

