Il Modica calcio pronto all’anticipo di sabato col ProRagusa

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio per il Modica Calcio di Giancarlo Betta, che domani nell’anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Promozione sarà di scena allo stadio “Aldo Campo” di contrada Selvaggio, dove i rossoblù del trio dirigenziale Pitino – Radenza – Di Raimondo saranno ospiti del Pro Ragusa dell’ex Carmelo Giglio.

I rossoblù hanno lavorato per tutta la settimana con la giusta concentrazione in vista non solo della trasferta di Ragusa, ma per farsi trovare pronti per il rush finale della stagione che da domani e fino al 27 aprile vedrà la formazione della Contea scendere in campo 5 volte in 19 giorni.

Betta e il suo staff, tuttavia sono concentrati sulla sfida di domani al “Campo”, dove si dovrà prestare la massima attenzione perchè il Pro Ragusa è a “caccia” di punti per tenersi a distanza della zona play out e farà di tutto per conquistarli nelle due gare casalinghe che restano da disputare da qui alla fine della regolar season.

“Pensiamo a una partita per volta – spiega Giancarlo Betta – noi stiamo bene sia fisicamente, sia mentalmente e dobbiamo continuare ad avere entusiasmo. Domani affronteremo il Pro Ragusa, alla gara di Coppa Italia con il Rocca Acquedolcese penseremo da domenica in poi. Il Pro Ragusa – continua – è una buona squadra che, soprattutto nel girone di andata ha dimostrato tutto il suo valore e credo non meriti la classifica che occupa attualmente. Hanno buoni giocatori e un ottimo allenatore come Carmelo Giglio. Dobbiamo entrare in campo con la giusta concentrazione e con la massima attenzione. Sarà una partita tosta in cui se vogliamo vincere, dobbiamo mettere in campo spirito di sacrificio e determinazione”.

Allo stadio “Aldo Campo”, arbitrerà il signor Marco La Paglia di Enna che sarà collaborato da Gabriele Maria Lombardo di Caltanissetta e da Francesco Conti di Enna. Fischio d’inizio fissato per le 16.

