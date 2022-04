Gal Terra Barocca. Bandi per giovani e adulti in apprendimento.

I giovani ma anche gli adulti in fase di formazione e nuovo apprendimento, hanno numerose possibilità per attivare percorsi di auto-imprenditorialità grazie a finanziamenti regionali, statali ed europei. Percorsi da avviare, magari attraverso specifiche competenze, con l’obiettivo di avviare al lavoro o approfittare di varie opportunità. Grazie alla sinergia avviata tra i Cpia (Centro provinciale per l’apprendimento degli adulti), il Centro per l’Impiego e il GAL Terra Barocca, si sono svolti tre giorni di animazione territoriale (tappe a Modica, a Vittoria in collaborazione con il GAL Valli del Golfo, e a Ispica con incontri sia di mattina che di pomeriggio) che hanno coinvolto gli studenti che sono in fase di formazione presso il Cpia o presso i corsi serali di alcuni istituti scolastici, come ad esempio l’istituto alberghiero di Modica, l’istituto Verga per i servizi socio sanitari di Modica, l’istituto Besta di Votiva, l’istituto Curcio di Ispica. Una grande occasione per analizzare le numerose opportunità messe a disposizione sia dal GAL che dagli altri enti pubblici. Si lavora già alla nascita della “Rete provinciale per l’apprendimento”, come ha annunciato la dirigente scolastica Cpia, Anna Caratozzolo che ha aggiunto: “Attraverso i percorsi formativi si possono creare competenze che sono spendibili nel mondo del lavoro. Con questi appuntamenti abbiamo voluto informare chi ha avuto difficoltà e sta portando avanti il proprio percorso di crescita personale e professionale per intraprendere una propria attività imprenditoriale. Grazie al GAL e agli altri attori in campo, come il Centro per l’Impiego, si possono creare le azioni di coordinamento e informare sulle varie opportunità presenti”. Un’azione concentrica che guarda all’orientamento, come spiegato dalla professoressa Mirella Spillicchi del Cpia, così come alle possibilità offerte dagli enti pubblici o organismi privati, come illustrato dal dott. Giovanni Capuzzello, animatore del GAL che ha parlato del nuovo SelfiEmpoyment, di Resto al Sud, del Fondo Impresa Femminile e del Microcredito delle Diocesi di Ragusa e Noto. “Il GAL ha svolto in questi anni un’azione di grande aiuto anche per i giovani che hanno deciso di creare delle proprie attività rispondendo ai nostri bandi, ma va detto che per giovani ed adulti ci sono tante possibilità – spiega Salvatore Occhipinti, direttore del GAL – Per questo motivo anche incontri come questi permettono di creare le giuste opportunità e fornire le conoscenze a coloro i quali vogliono investire sul proprio futuro, oggi più che mai dove le occasioni di lavoro sono sempre meno. Ci sono vari strumenti disponibili e come GAL siamo sempre pronti ad offrire la nostra consulenza”. Ai vari incontri è intervenuto anche il dott. Giovanni Vindigni, direttore provinciale del Centro per l’Impiego di Ragusa: “Grazie alle piattaforme che abbiamo, siamo in grado di andare ad individuare le mansioni richieste dalle aziende. Questo significa che tutte le persone che si sono formate al Cpia e in altri percorsi similari, possono recarsi nel nostro centro per richiedere la disponibilità al lavoro noi rilasciamo il patto di servizio in modo da intrecciare in poche ore domanda e offerta con le imprese dove è possibile attivare tirocini formativi, rapporti di apprendistato, contratti a tempo determinato e indeterminato. Ci sono diverse forme e vista la crisi occorre trovare le giuste opportunità per tutti, sia per i lavoratori che per le imprese”: Nei vari incontri sono intervenuti anche gli amministratori locali ribadendo il supporto che anche i Comuni danno ai giovani con sportelli informativi e azioni di sviluppo economico.

