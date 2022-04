La differenziata di Modica premiata dalla Regione

Il Comune di Modica è stato premiato oggi dall’Assessore Regionale Daniela Baglieri nel corso della cerimonia organizzata alle Ciminiere di Catania per sottolineare il buon lavoro svolto da alcuni Comuni siciliani in ambito differenziata. Per il 2020 il Comune di Modica ha oltrepassato quota 64% (64,12) ottenendo il riconoscimento da parte dell’Assessorato. Andrà ancora meglio nel 2021 visto che, secondo le stime attendibili, la quota raggiunta che a breve sarà comunicata arriverà a sfiorare il 70%. In quel caso la Regione premierà Modica anche con un cospicuo premio in denaro che verrà investito per il miglioramento del servizio di raccolta rifiuti. A ritirare il premio oggi l’Assessore all’Ecologia, Pietro Lorefice, e il dirigente del settore Enza Di Rosa. “Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento e di quello che ci verrà conferito per il 2021. Sono il frutto del tanto impegno che abbiamo messo noi come amministratori e i cittadini modicani come clienti del servizio negli ultimi anni. Siamo partiti dalle scuole, dalle parrocchie e dai quartieri per stare proprio in mezzo alla gente e creare una cultura ecologista”.

Salva