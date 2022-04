La “Madonna Vasa Vasa” di Modica vista da Covato e Mandolfo

La domenica di Pasqua a Modica si celebra il rito della “Madonna Vasa Vasa”, una festa della tradizione popolare delle più partecipate, un appuntamento imperdibile che da secoli coinvolge migliaia di credenti, cittadini e visitatori che, al di là della rievocazione religiosa, attendono con gioia l’incontro fra il Cristo risorto e sua madre Maria.

Ispirati e affascinati dal rito pasquale modicano, Emanuele Mandolfo e Alfredo Covato, illustratori modicani amici di infanzia, creano l’opera “VASA – Vasa”, un libretto d’artista in formato di leporello in edizione limitata di 100 copie, composto da 10 illustrazioni inedite.

Il leporello è un antico formato di libro, realizzato con un’unica striscia di carta piegata a fisarmonica, che offre, con i suoi molteplici ripiegamenti, la possibilità di raccontare una storia per immagini e realizzare piccole e preziose creazioni.

Covato e Mandolfo hanno voluto raccontare due aspetti emozionanti della “Madonna Vasa Vasa”: il suggestivo rituale della vestizione a lutto di Maria, che ritroviamo nelle cinque opere di Covato realizzate a china; la gioia colorata dell’incontro e del bacio raccontati in cinque acquarelli creati da Mandolfo. Due stili diversi ma complementari che si fondono in un solo oggetto.

L’intera opera è custodita all’interno di un cofanetto nero sui cui Mandolfo e Covato hanno realizzato degli interventi grafici a mano per ogni singola copia. L’esterno dell’involucro, con dei piccoli tratti dorati, simboleggia il velo nero che ricopre la Madre Addolorata; nella parte interna invece, aprendosi a croce, i due artisti hanno richiamato i simboli della passione di Cristo.

Il leporello d’artista “VASA – Vasa” sarà presentato per la prima volta domenica 3 aprile 2022 alle 18.30 presso la Libreria Zazie in Corso Umberto I, 269 a Modica. Per l’occasione saranno esposte le tavole realizzate dai due artisti e alcune fotografie d’epoca dell’Archivio Grazia Dormiente raffiguranti il rito della Vestizione. La mostra sarà visitabile fino al 24 aprile 2022.

Emanuele Mandolfo, classe ’92. Diplomato in pittura al Liceo Artistico “T. Campailla” di Modica, prosegue i suoi studi a Milano all’Accademia di Belle Arti di Brera. Dopo la laurea in Nuove Tecnologie per l’Arte, lavora come grafico pubblicitario e illustratore, prima a Milano e poi a Londra per diverse aziende. Appassionato di diverse forme di espressione artistica il suo animo si divide tra illustrazione a mano con tecnica dell’acquerello e disegno digitale. Attivo nel panorama italiano, nel 2021 ha realizzato la mostra diffusa di illustrazioni “San Giorgio contro il virus” per le strade del centro storico di Modica.

Alfredo Covato classe ‘92. Diplomato in Architettura e Arredo al Liceo Artistico “T. Campailla” di Modica, nel 2011 si trasferisce a Milano dove consegue la laurea in Pittura presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera. Gli anni successivi sono molto formativi nella definizione del proprio stile artistico, sperimentando e fondendo diverse tecniche pittoriche. Rientrato nella sua città natale, viaggia periodicamente lavorando come scenografo e partecipa a diverse mostre collettive tra il nord e il sud Italia.

“VASA – Vasa”

Illustrazioni di Emanuele Mandolfo e Alfredo Covato

Domenica 3 Aprile 2022 – h. 18,30 _ Presentazione Leporello d’artista e apertura mostra

A cura di Paola Contino

Libreria Zazie – Corso Umberto I, 269 Modica

La mostra è visitabile fino al 24 aprile 2022. Il libretto d’artista e le stampe della serie “VASA – Vasa” saranno in vendita da Libreria Zazie.

Orari: Martedì – Domenica h. 10-13 / 16-20 _ Lunedì h. 16-20

