Avimecc Volley Modica. Nulla da fare contro la capolista Aversa

Una gara difficile, contro la capolista Aversa che puntava a consolidare il proprio primato. Dopo un turno infrasettimanale a Massa, l’Avimecc Volley Modica ha affrontato la seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni. Con un solo giorno di riposo tra le due gare, ha dato filo da torcere alla capolista ma non è riuscita a portare a casa punti.

Ad Aversa sono scesi in campo praticamente tutti gli uomini a disposizione. Un’alternanza, quella messa in campo da D’Amico, quasi costretta, visti gli incontri ravvicinati. Con un Raso in grande forma e tanti ragazzi che hanno voluto dimostrare di essere stati l’anello forte di questa squadra, costruita per contare anche su qualità in panca.

Il primo set inizia con i padroni di casa avanti nel punteggio per 8-3 con Morelli che si dimostra sempre l’uomo in più di questa formazione. Modica tiene il ritmo e resta ancorata al risultato con gli attacchi di Chillemi e Martinez, i due cercano di spronare i suoi dopo la bella gara di Massa. Il risultato finale è di 25-22, in un sostanziale equilibrio.

Il secondo set inizia sulla falsa riga di come era finito il primo, Raso si mette in mostra e si esalta in quello che è un 8-7 iniziale. Con il passare dei minuti in casa modicana si era messo in conto che il fisico avrebbe retto con meno lucidità. Dopo il lungo stop per Covid e una gara giocata ad alti ritmi a Massa. Con il passare del tempo Sacripanti e compagni hanno messo il piede sull’acceleratore e chiudono il set sul 25-18.

Il terzo set è quello che chiude i conti, il più lungo dei tre, durato 30’. L’entusiasmo porta Aversa ad aumentare il ritmo, la stanchezza e un risultato che si allontana dal portare punti spinge Modica a giocare per l’orgoglio ma con poche energie. Dal 16-12 al 21-17 la distanza tra le due formazioni è stata sempre di 4 punti, fino al finale decisivo 25-19 che aumenta il divario e regala i tre punti alla formazione di casa.

Con questo risultato Aversa si assicura il proprio primato nel girone. A una giornata dalla fine della Regular Season la formazione di casa si è portata a debita distanza dalle inseguitrici e si conferma prima con un turno di anticipo. Modica aspetta la gara di oggi tra Tuscania e Massa, in caso di sconfitta di quest’ultimi il settimo posto sarebbe assicurato.

Wow Green House Aversa 3

Avimecc Volley Modica 0

Set: 25-22, 25-18, 25-19

Wow Green House Aversa: Morelli 17, Trillini 9, Cuti, Calitri (L1), Putini 1, Starace 15, Corrieri, Sacripanti 11, Diana 6, Schioppa 1, Agostini (L2), Gatto, Barretta 1. Allenatore: Tomasello Giacomo

Avimecc Volley Modica: Alfieri 2, Raso 9, Martinez 7, Caleca, Turlà, Chillemi 4, Nastasi (L1), Gavazzi 5, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar 4, Garofolo 5, Saragò. Allenatore: D’Amico Giancarlo

Salva