Noto. Messa Crismale sarà celebrata il Mercoledì Santo

Quest’anno a Noto, la Messa Crismale sarà celebrata il Mercoledì Santo, si tratta di una novità assoluta per la chiesa netina. Questa solenne celebrazione è stata generalmente celebrata la mattina del Giovedì Santo nella cattedrale di San Nicolò, e per tanti anni, a causa del crollo della cattedrale, nella Chiesa Madre di San Giorgio a Modica.

Quest’anno il Vescovo, Mons. Antonio Staglianò, dopo aver sentito il parere del Consiglio Episcopale e Presbiterale, ha deciso che questa celebrazione sia fatta il mercoledì santo. Si tratta di una decisione ad experimentum, anche perché questo desiderio è stato espresso da varie realtà ecclesiali. La celebrazione è prevista il 13 aprile 2022 alle 19, per favorire anche una più larga partecipazione dei fedeli.

Durante l’offertorio, della Messa Crismale, gli incaricati delle parrocchie consegneranno al Vescovo le offerte della Quaresima di carità destinate ai fratelli dell’Ucraina tramite la Caritas.

Questa celebrazione vuole significare l’unità della Diocesi unito intorno al Vescovo, vi partecipano anche tutti i presbiteri che dopo l’omelia rinnovano le promesse della loro ordinazione sacerdotale. In questa messa vengono anche consacrati gli oli santi: crisma, olio dei catecumeni e l’olio degli infermi.

