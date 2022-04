Quando la dignità è un trascurabile intralcio…l’opinione di Rita Faletti

A Volturara Appula si respira un’aria di soddisfatta rivincita. Il cittadino più illustre del piccolo comune in provincia di Foggia ha sfidato nientemeno che il banchiere di fama internazionale, Mario Draghi, quello che gli ha rubato la poltrona di primo ministro. E pensare che Giuseppe Conte è un uomo così intelligente, così preparato, proprio degno di guidare il paese. Peccato che da un certo momento in poi, la fortuna, che è capricciosa ma non tanto, abbia girato le spalle al dandy pugliese che si era fatto una reputazione da duro quando aveva schiaffeggiato il Salvini del Papeete in Parlamento, entrando nelle grazie dei grulli del Pd. Conte gli ha detto il fatto suo! Ripensando a quella scena a tre anni di distanza e col senno del poi di cui sono piene le fosse, l’impresa eroica assume lo stesso significato che avrebbe sparare sulla Croce Rossa. Salvini si era già consegnato al declino e gli applausi riservati al premier dei gialloverdi erano il segnale che per lui i bagni di folla e i selfie stavano per trasformarsi in pernacchie. Il destino dei grillini ha seguito lo stesso corso con la differenza sostanziale che la Lega non è quello sprovveduto di Salvini, mentre i grillini, salvo alcune eccezioni, sono proprio tutti uguali, un magma inerte che risponde unicamente al richiamo dei propri interessi e che il Pd, partito diviso tra furbi e ingenui e in perenne oscillazione tra la nostalgia del tempo perduto e il velleitarismo di cambiamento, ha raccattato con la speranza di liberarlo dalla rozza corteccia del populismo. Energia e tempo sprecati. La vera natura riaffiora. La guerra che sta massacrando gli ucraini e radendo al suolo intere città, lungi dal suscitare sentimenti di compassione e solidarietà, ha eccitato lo spirito di rivalsa di un movimento nato sulla menzogna e l’inganno, bastonato dai sondaggi in discesa libera e recentemente in risalita, + 0,5%. Galvanizzato da quella rimonta, che rispecchia gli egoismi di chi è solidale a parole, Conte vive il suo momento di gloria e attacca il governo, ma il vero bersaglio è Draghi, sulle spese per la Difesa. “Ho vergogna delle spese militari” dice, ripetendo le parole di Papa Francesco, che giustificano chi si è schierato con l’aggressore fingendo di difendere la pace senza se e senza ma, in realtà per timore che i soldi destinati alla spesa sociale prendano un’altra direzione. Se questo è il tuo specifico esistenziale, l’ignominia è l’etichetta che ti meriti. Conte scivola verso certo marxismo grillino delle origini, è apprezzato da Avvenire, la succursale del Vaticano, che predica la politica dell’altra guancia per porre fine a una guerra schifosa, quando è arcinoto che quella politica non è mai servita a concludere una sola guerra, in particolare se il nemico del tuo nemico, cioè tu, è colui che ostacola il suo disegno di grandezza. “Abbiamo portato il governo sulle nostre posizioni, gli italiani stanno dalla nostra parte” va ripetendo il dandy davanti a una girandola di microfoni. La sinistra del Pd esulta, Letta è infastidito ma vacilla invece di prendere le distanze da chi è pronto al tradimento se gli conviene. Con Conte o decidersi finalmente a intraprendere la traversata del deserto? Alzare la testa o lasciare che il fango dell’ignavia e del disdoro ti sommerga? “Abbiamo piegato il governo e il Pd” è la propaganda contiana di marca grillozza che imbaldanzisce i fan dell’ex premier, numerosi tra i percettori del famigerato reddito. Caro Conte, raccontala giusta che caà nisciuno è fesso. “Nel 2018 si registravano circa 21 miliardi, mentre nel 2021 se ne registravano 24,6, per un aumento del 17%…” ha ricordato Draghi all’avvocato del pueblo, e “Mi stai chiedendo di rinnegare gli impegni Nato, quegli stessi che hai rispettato anche tu da presidente del Consiglio?” Conte fa il pesce in barile e oggi sposta l’attenzione sulle spese sanitarie che, dice, andrebbero aumentate. Come la mettiamo allora con il rifiuto grillino della linea di credito del Mes nel 2018? Il fatto è che cercare un filo logico in quella parte dell’esecutivo avrebbe lo stesso risultato che cercare un ago nel pagliaio, per di più a un passo dalle amministrative, quando tutto è lecito: dalle spese per la Difesa che diventano spese per il riarmo, alla dignità di adempiere a un obbligo cui si era aderito che assume il valore di un trascurabile intralcio.

