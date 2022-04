Giornata autismo 2022. Modica, la Scuola Piano Gesù aderisce all’evento

Il 2 Aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo istituita dall’ONU nel 2007 scegliendo come colore per simboleggiare questa giornata il blu. Anche quest’anno la scuola Piano Gesù di Modica aderisce all’iniziativa. L’obiettivo è quello di far maturare negli alunni un sentimento di consapevolezza e di sensibilizzazione verso l’altro.

La ‘diversità’ non deve fare paura, dichiarano gli organizzatori. Dobbiamo imparare, tutti, a tendere la mano usando il cuore per conoscere e scoprire l’altro. Per questo abbiamo scelto come simbolo la sagoma delle mani dei nostri bambini di colore blu con un cuore rosso. Modica Alta quest’anno si accende di blu, la sera dell’1 e del 2 Aprile, e la nostra scuola sarà simbolo di riflessione sull’importanza dell’inclusione.

Tutto l’istituto di Piano Gesù, sede centrale e sedi staccate di via Loreto e De Amicis, vuole mandare un messaggio di informazione ai cittadini, certi che queste iniziative siano formative per gli alunni affinchè diventino futuri cittadini attivi. Lo scopo, proseguono gli organizzatori dell’iniziativa, è di formare una catena di passaparola per non chiudere la porta alla conoscenza, facendo la propria parte, piccola o grande che sia.

Un ringraziamento alla dirigente, Concetta Spadaro e alla D.S.G.A. Giuseppina Conti, per aver accolto l’iniziativa del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre agli insegnanti dell’istituto, gli alunni e tutto il personale scolastico che hanno aderito all’evento con entusiasmo.

