Primavera nel barocco ibleo, il Veteran Car Club entra nel vivo

Ha preso il via ieri la prima edizione dell’evento denominato “Primavera nel barocco ibleo” promossa dal Veteran Car Club Ibleo. L’iniziativa è riservata alle auto storiche con finalità prettamente turistiche e culturali. “Un raduno – dichiara il presidente del Veteran, Antonino Provenzale – che ha uno scopo squisitamente culturale mentre nel prossimo mese di settembre, per quanto riguarda le auto storiche, ritorneremo con la manifestazione turistico-competitiva che contempla anche prove di abilità caratterizzate dalla misurazione del computo cronometrico-meccanico. Dopo due anni di fermo delle attività a causa della pandemia da Covid, stiamo ricominciando ed era importante riuscire a muoversi in questo senso”. Ieri i ventisei equipaggi e le autovetture sono stati accolti all’Hotel Mediterraneo Palace di Ragusa. Subito dopo, le verifiche mentre nel pomeriggio gli ospiti sono andati alla scoperta del centro storico ragusano, apprezzando moltissimo palazzi e chiese. Questa mattina, invece, l’intera carovana ha raggiunto Modica sostando in piazza Matteotti. Si è tenuta la visita guidata della città della Contea mentre i cittadini hanno iniziato ad ammirare le auto storiche tra cui sono stati invitati a scegliere la più elegante. Nel pomeriggio, sarà decretata la vincitrice. Un’iniziativa, quella del premio per l’eleganza, che, già sperimentata con successo la scorsa settimana a Ragusa Ibla in occasione del raduno di primavera delle moto storiche, è stata riproposta per le quattro ruote con la certezza che susciterà lo stesso apprezzamento e il simpatico coinvolgimento delle persone. Domani, intanto, la giornata conclusiva con la tappa a Ragusa Ibla. La partenza da Ragusa è prevista alle 9. Alle 13 si terrà il pranzo conclusivo della manifestazione. Le iniziative, ovviamente, si stanno tenendo nel rispetto delle norme nazionali anticovid.

